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Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017 11:09

Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника

Напоминание депутатам и президенту о выполнении их обещаний является целью митинга, которых проходит под Верховной Радой в Киеве. Об этом заявил внефракционный народный депутат Дмитрий Добродомов в эксклюзивном комментарии для телеканала NewsOne.

Он уверен, что в день митинга лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили возле парламента соберутся как минимум 5 тысяч человек.

Народный депутат добавил, что возможность того, что правительство проигнорирует требования не стоит исключать. Однако он надеется, что политикам "хватит здравого смысла" не поступать подобным образом.

"Я надеюсь, что им хватит здравого смысла сегодня на заседании, во-первых, поставить на повестку дня законопроекты, а затем перейти к их позитивному голосованию. Вот это и будет лучшим результатом сегодняшнего дня. Я не исключаю, что могут быть провокации со стороны власти. Я надеюсь, что власти хватит здравого смысла не делать глупостей против собственного народа. Предшественник Порошенко такую глупость уже сделал, и чем это завершилось, все прекрасно знают", - сказал Добродомов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители правоохранительных органов окружили здание Верховной Рады в Киеве. В настоящее время их насчитывается около 2 тысяч человек, но количество продолжает расти.

Теги материала: Верховная Рада, митинг, правительство, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, депутат
Новости СМИ2
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