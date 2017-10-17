Перед заседанием Рады Супрун проведет с нардепами консультации по медреформе

MIGnews.com.ua

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун перед заседанием Верховной Рады Украины во вторник, 17 октября, проведет с народными депутатами консультации по проекту медицинской реформы. Такое заявление сделал спикер парламента Андрей Парубий, пишет РБК-Украина .

"Сегодня мы договорились после согласительного совета с 12:00 до 13:00 и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун будет встречаться с теми народными депутатами, которые требуют дополнительных уточнений по медицинской реформе", - заявил Парубий.

По его словам, парламентарии по результатам консультаций смогут определиться с окончательным вариантом проекта медицинской реформы.

Стоит отметить, что Верховная Рада сегодня рассмотрит медицинскую реформу по полной процедуре.