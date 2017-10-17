Перед заседанием Рады Супрун проведет с нардепами консультации по медреформе

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун перед заседанием Верховной Рады Украины во вторник, 17 октября, проведет с народными депутатами консультации по проекту медицинской реформы. Такое заявление сделал спикер парламента Андрей Парубий, пишет РБК-Украина.
"Сегодня мы договорились после согласительного совета с 12:00 до 13:00 и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун будет встречаться с теми народными депутатами, которые требуют дополнительных уточнений по медицинской реформе", - заявил Парубий.
По его словам, парламентарии по результатам консультаций смогут определиться с окончательным вариантом проекта медицинской реформы.
Стоит отметить, что Верховная Рада сегодня рассмотрит медицинскую реформу по полной процедуре.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Европейский союз призывает народных депутатов Украины поддержать проект закона по медицинской реформе.