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Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в Раду
17.10.2017 10:44

Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в Раду

Президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады Украины внести изменения в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом свидетельствует законопроект №7203, который был внесен в Раду во вторник, 17 октября.

"Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1января 2020 года.

Также председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже зарегистрирован в парламенте.

"По состоянию на этот час зарегистрирован законопроект по инициативе 130 депутатов и сегодня внесен и зарегистрирован в ВРУ законопроект под авторством президента об отмене депутатской неприкосновенности. Ни один из этих законопроектов на сегодня не имеет решения комитета", - сказал он.

 Парубий поручил срочно рассмотреть оба законопроекта профильному комитету. Затем их внесут на рассмотрение в сессионный зал. Председатель Верховной Рады уточнил, что депутатская неприкосновенность не может существовать в том виде, в котором она существует сейчас.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко и его команда требуют снять неприкосновенность с народных депутатов и президента Украины.

Теги материала: Петр Порошенко, неприкосновенность, депутаты, законопроект, Верховная Рада
Новости СМИ2
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