Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми

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Представители правоохранительных органов окружили здание Верховной Рады в Киеве. В настоящее время их насчитывается около 2 тысяч человек, но количество продолжает расти. Об этом заявила народный депутат от БПП Светлана Залищук в комментарии для телеканала NewsOne .

Она считает, что большое число представителей правопорядка, включая силы Национальной гвардии, Службы безопасности Украины и полиции говорит о том, что власть боится людей.

"Честно говоря, давно не видела такого количество правоохранителей, это, с моей точки зрения, немного неадекватно. С одной стороны, безусловно, необходимо обеспечить безопасность, но с другой стороны, это выглядит как страх власти перед людьми", - сказала народный депутат.

Залищук указала, что много входов в парламент перекрыто, в том числе центральный вход и подъезд для автомобилей.

Кроме того, она сообщила, что во вторник, 17 октября, пройдет заседание Верховной Рады. Депутаты намерены предложить председателю Андрею Парубию вынести на голосование согласительного совета три закона. Среди них документы о Антикоррупционном суде, избирательной реформе и ограничении депутатской неприкосновенности.