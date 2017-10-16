Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР

MIGnews.com.ua

Европейский союз принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Пхеньяна, пишет Укринформ.

По полученным данным, данное решение было принято Советом ЕС по иностранным делам. Санкции ввели в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.

"Учитывая постоянную угрозу для международного мира и стабильности со стороны КНДР, Совет утвердил автономные меры ЕС с целью усиления давления на Северную Корею в части выполнения ею своих обязательств. Эти меры дополняют и усиливают санкции, введенные Советом безопасности ООН", - заявили в ЕС.

Стоит отметить, что новые санкции:

- запрещают осуществлять инвестиции в КНДР;

- запрещают продавать нефтепродукты и сырую нефть;

- предусматривают уменьшение суммы с 15 тысяч до 5 тысяч евро денежных переводов в КНДР;

- запрещают предоставлять разрешения на трудоустройство северокорейских граждан в странах ЕС, за исключением беженцев.