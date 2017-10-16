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Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР
16.10.2017 18:13

Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР

Европейский союз принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Пхеньяна, пишет Укринформ.

По полученным данным, данное решение было принято Советом ЕС по иностранным делам. Санкции ввели в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.

"Учитывая постоянную угрозу для международного мира и стабильности со стороны КНДР, Совет утвердил автономные меры ЕС с целью усиления давления на Северную Корею в части выполнения ею своих обязательств. Эти меры дополняют и усиливают санкции, введенные Советом безопасности ООН", - заявили в ЕС.

Стоит отметить, что новые санкции:

- запрещают осуществлять инвестиции в КНДР;

- запрещают продавать нефтепродукты и сырую нефть;

- предусматривают уменьшение суммы с 15 тысяч до 5 тысяч евро денежных переводов в КНДР;

- запрещают предоставлять разрешения на трудоустройство северокорейских граждан в странах ЕС, за исключением беженцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня.

Теги материала: Евросоюз, КНДР, санкции
Новости СМИ2
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