Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР

Европейский союз принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Пхеньяна, пишет Укринформ.
По полученным данным, данное решение было принято Советом ЕС по иностранным делам. Санкции ввели в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.
"Учитывая постоянную угрозу для международного мира и стабильности со стороны КНДР, Совет утвердил автономные меры ЕС с целью усиления давления на Северную Корею в части выполнения ею своих обязательств. Эти меры дополняют и усиливают санкции, введенные Советом безопасности ООН", - заявили в ЕС.
Стоит отметить, что новые санкции:
- запрещают осуществлять инвестиции в КНДР;
- запрещают продавать нефтепродукты и сырую нефть;
- предусматривают уменьшение суммы с 15 тысяч до 5 тысяч евро денежных переводов в КНДР;
- запрещают предоставлять разрешения на трудоустройство северокорейских граждан в странах ЕС, за исключением беженцев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня.