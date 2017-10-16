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В Литве заявили о недопустимости пересмотра Ассоциации Украины с ЕС
16.10.2017 17:34

В Литве заявили о недопустимости пересмотра Ассоциации Украины с ЕС

Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом это нереальность. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет Радио Свобода.

"Думаю, это нереально и этого не произойдет, поскольку у нас относительно Украины и Соглашения об ассоциации есть консенсус", - заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил уверенность, что подобные вопросы нужно рассматривать в ходе двустороннего диалога, к которому открыта Украина.

"По моему мнению, вопросы третьих стран не должны "вклиниваться" в общеевропейскую позицию. Это должно рассматриваться в двустороннем диалоге, и насколько мне известно, Украина идет на такой диалог, а также – на консультации с Венецианской комиссией, что очень важно. И если будут какие-то проблемы или замечания - украинцы готовы сотрудничать. Потому эти вопросы должны идти своим чередом. Их нельзя вносить в общую повестку дня Европейского Союза", - подчеркнул Линкявичюс.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министерство иностранных дел Польши выступило против пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Теги материала: Литва, МИД, Соглашение об ассоциации, Украина, Евросоюз
Новости СМИ2
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