В Литве заявили о недопустимости пересмотра Ассоциации Украины с ЕС

MIGnews.com.ua

Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом это нереальность. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет Радио Свобода .

"Думаю, это нереально и этого не произойдет, поскольку у нас относительно Украины и Соглашения об ассоциации есть консенсус", - заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил уверенность, что подобные вопросы нужно рассматривать в ходе двустороннего диалога, к которому открыта Украина.

"По моему мнению, вопросы третьих стран не должны "вклиниваться" в общеевропейскую позицию. Это должно рассматриваться в двустороннем диалоге, и насколько мне известно, Украина идет на такой диалог, а также – на консультации с Венецианской комиссией, что очень важно. И если будут какие-то проблемы или замечания - украинцы готовы сотрудничать. Потому эти вопросы должны идти своим чередом. Их нельзя вносить в общую повестку дня Европейского Союза", - подчеркнул Линкявичюс.