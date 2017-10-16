Мадрид потребовал от Каталонии до 19 октября определиться с независимостью

MIGnews.com.ua

В Испании правительство выдвинуло новый ультиматум лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону и дать до 19 октября исчерпывающий ответ о провозглашении независимости региона, пишет El Mundo .

По полученным данным, официальный Мадрид не удовлетворен ответом Пучдемона о провозглашении независимости региона, поэтому испанские власти вновь требуют от политика четкий ответ на этот вопрос.

Вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария считает, что письмо с ответом Пучдемона не решает поставленный вопрос, а в целом эту ситуацию можно назвать "преднамеренной путаницей".

"Было не так уж сложно сказать "да" или "нет", - пояснила она.

В Мадриде выразили надежду, что до четверга, 19 октября, Пучдемон "исправится и внесет ясность".