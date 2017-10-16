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Польша выступила против пересмотра Ассоциации Украины с ЕС
16.10.2017 14:36

Польша выступила против пересмотра Ассоциации Украины с ЕС

Министерство иностранных дел Польши против пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.

"Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорного вопроса закона об образовании путем диалога, на основе уважения прав нацменьшинств и с учетом международных и двусторонних соглашений", - говорится в сообщении.

Также в польском МИДе подчеркнули, что отслеживают влияние украинского закона на польское образование, и постоянно контактируют с украинскими партнерами в этом вопросе.

Кроме того было отмечено, что 26 октября министр образования Украины Лилия Гриневич встретится с представителями польского меньшинства в Украине и обсудит образовательный закон.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

Теги материала: Польша, МИД, Украина, закон, образование
Новости СМИ2
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