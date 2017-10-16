Сийярто: Украинский закон об образовании рассмотрят на саммите Ассоциации

MIGnews.com.ua

Украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, пишет УНН .

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, он намерен вынести на обсуждение данный закон на саммите Ассоциации с Украиной.

"Я бы сказал о наличии жесткого нарушения прав человека по соседству с ЕС, когда украинский парламент принял закон об образовании. Они очень сильно нарушили права национальных меньшинств, когда у всех нацменьшинств забрали право использовать родной язык в обучении после 10 лет. Это жесткое нарушение прав человека, прав нацменьшинств и жесткое нарушение Соглашения об ассоциации", - заявил Сийярто.

При этом он подчеркнул, что обсуждение документа должно быть поставлено на повестку дня как исключительное событие.

Стоит отметить, что обсуждение закона об образовании должно состояться 16 октября.