Сийярто: Украинский закон об образовании рассмотрят на саммите Ассоциации

Украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, пишет УНН.
По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, он намерен вынести на обсуждение данный закон на саммите Ассоциации с Украиной.
"Я бы сказал о наличии жесткого нарушения прав человека по соседству с ЕС, когда украинский парламент принял закон об образовании. Они очень сильно нарушили права национальных меньшинств, когда у всех нацменьшинств забрали право использовать родной язык в обучении после 10 лет. Это жесткое нарушение прав человека, прав нацменьшинств и жесткое нарушение Соглашения об ассоциации", - заявил Сийярто.
При этом он подчеркнул, что обсуждение документа должно быть поставлено на повестку дня как исключительное событие.
Стоит отметить, что обсуждение закона об образовании должно состояться 16 октября.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол Польши в Украине Ян Пекло сообщил, что министры образования Украины и Польши проведут встречу, чтобы обсудить положения нового украинского закона об образовании.