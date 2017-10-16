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Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017 13:22

Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона

ТЭЦ и Теплокомунэнерго имеют огромные долги перед НАК "Нафтогаз" в связи с тем, что правительство, в том числе премьер-министр Украины Владимир Гройсман, установило драконовскую цену на газ. Такое заявление сделал бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в интервью NewsOne.

Он рассказал, что именно долги стали причиной того, что в Украине до сих пор не подключили тепло в домах.

"Здесь даже причина не в погоде. Есть такая норма, собственно говоря, когда правительство рассказывает байки, в частности Гройсман рассказывает, что он запустил отопительный сезон, но решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления и здесь Гройсман вообще ни при чем. Это очередной пиар. Но главной проблемой является не столько температура, сколько громадные долги", - указал Кучеренко.

Также он добавил, что на сегодняшний день Теплокомунэнерго и ТЭЦ должны НАК "Нафтогаз" 22 миллиарда гривен.

Кучеренко напомнил, что всего пару дней назад директор Департамента Минсоцзащиты Виталий Музыченко заявлял, что до конца года необходимо найти как минимум 10 миллиардов гривен на субсидии.

"Уже сейчас не хватает денег на субсидии, а еще даже не начался отопительный сезон", - резюмировал бывший министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 15 октября, во Львове приостанавливают отопительный сезон в связи с потеплением.

Теги материала: Алексей Кучеренко, отопительный сезон, бюджет, субсидии
Новости СМИ2
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