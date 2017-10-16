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В Латвию прибыли военные из 11 стран на учения НАТО
16.10.2017 12:54

В Латвию прибыли военные из 11 стран на учения НАТО

Военные учения "Серебряная стрела-2017", в которых примут участие 11 стран Североатлантического альянса, начались в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В масштабных маневрах, которые продлятся до 29 октября, задействованы 3,5 тысячи военнослужащих из 11 союзных стран. Среди них США, Испания, Эстония, Канада, Великобритания, Албания, Латвия, Польша, Словения, Италия и Германия.

Кроме того, отмечается, что во время учений Вооруженные силы Латвии и союзники отработают "жизненно важные задачи для защиты страны".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащие Военно-морских сил Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки начинают проведение крупномасштабных учений у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях в понедельник, 16 октября.

Теги материала: НАТО, Латвия, военные учения, военнослужащие
Новости СМИ2
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