В Латвию прибыли военные из 11 стран на учения НАТО

MIGnews.com.ua

Военные учения "Серебряная стрела-2017", в которых примут участие 11 стран Североатлантического альянса, начались в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В масштабных маневрах, которые продлятся до 29 октября, задействованы 3,5 тысячи военнослужащих из 11 союзных стран. Среди них США, Испания, Эстония, Канада, Великобритания, Албания, Латвия, Польша, Словения, Италия и Германия.

Кроме того, отмечается, что во время учений Вооруженные силы Латвии и союзники отработают "жизненно важные задачи для защиты страны".