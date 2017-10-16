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Лавров обвинил Украину в нападении на Донбасс
16.10.2017 12:38

Лавров обвинил Украину в нападении на Донбасс

Украина напала на Донбасс. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на фестивале в Сочи, пишет УНИАН.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нынешняя ситуация на востоке Украины произошла из-за того, что жители Донбасса отказались поддержать "антиконституционный государственный переворот".

"Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как". Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", - заявил Лавров.

При этом он выразил мнение, что всех участников этих событий нужно амнистировать, а для территорий определить особый статус, закрепленный в Конституции.

Кроме того российский министр обвинил официальный Киев в нежелании выполнять политические реформы и "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса".

"Саботируется. Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспрособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер", - подчеркнул Лавров.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в зону конфликта на востоке Украины необходимо ввести не миротворцев ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Теги материала: Сергей Лавров, МИД РФ, Донбасс, нападение, обвинения
Новости СМИ2
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