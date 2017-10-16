Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017 11:58

Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится

В случае утверждения медицинской реформы в госбюджете-2018 не хватит денег. Такое заявление сделал экономист Александр Охрименко эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, Украине до очень далеко до медицины европейских стандартов.

"Если действительно утвердят реформу, то сразу говорю, денег в госбюджете на это очень мало имеется. Но если сделать все платным и оставить только скорую помощь, то да, хватит. Что касается образовательной реформы и учителей, то там всегда забывают об одном нюансе - зарплату учителям поднимают за счет уменьшения их количества. То есть уменьшают количество учителей и тем, кто остается, поднимают зарплату", - пояснил Охрименко.

Также он пояснил повышение стоимости газа для населения. По словам экономиста, это делают за счет изменения формулы.

"Правительство хочет поднять цену на газ. Но для того, чтобы это не была вина Гройсмана или Порошенко, повысят цену за счет изменения формулы. Это действует так: премьер говорит, что мы ничего не поднимаем, но они меняют формулу и в результате поднимается цена. Затем Гройсман скажет, что он не виноват, ведь это поменялась формула. Им нужно сохранить свое лицо и поднять цену, вот они и ведут такую игру", - заявил Охрименко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет.

Теги материала: Александр Охрименко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [35] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Охрименко считает, что ЗСТ с Канадой не отразится на жизни граждан Украины
Важное
Эксклюзив  Охрименко считает, что ЗСТ с Канадой не отразится на жизни граждан Украины
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Важное
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
Охрименко о работе Гройсмана: Украинцы оценивают правительство по своему кошельку
Важное
Эксклюзив  Охрименко о работе Гройсмана: Украинцы оценивают правительство по своему кошельку
Охрименко уверен, что в Украине пенсионный возраст повысят до 65 лет
Важное
Эксклюзив  Охрименко уверен, что в Украине пенсионный возраст повысят до 65 лет
Охрименко рассказал о шантаже Порошенко со стороны Гонтаревой
Важное
Эксклюзив  Охрименко рассказал о шантаже Порошенко со стороны Гонтаревой  Видеорепортаж
Экономист рассказал про торги между фракциями для принятия бюджета-2017
Важное
Эксклюзив  Экономист рассказал про торги между фракциями для принятия бюджета-2017

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017
Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика