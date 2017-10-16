Охрименко: Стоимость газа для населения повысится

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В случае утверждения медицинской реформы в госбюджете-2018 не хватит денег. Такое заявление сделал экономист Александр Охрименко эфире телеканала NewsOne .

По словам эксперта, Украине до очень далеко до медицины европейских стандартов.

"Если действительно утвердят реформу, то сразу говорю, денег в госбюджете на это очень мало имеется. Но если сделать все платным и оставить только скорую помощь, то да, хватит. Что касается образовательной реформы и учителей, то там всегда забывают об одном нюансе - зарплату учителям поднимают за счет уменьшения их количества. То есть уменьшают количество учителей и тем, кто остается, поднимают зарплату", - пояснил Охрименко.

Также он пояснил повышение стоимости газа для населения. По словам экономиста, это делают за счет изменения формулы.

"Правительство хочет поднять цену на газ. Но для того, чтобы это не была вина Гройсмана или Порошенко, повысят цену за счет изменения формулы. Это действует так: премьер говорит, что мы ничего не поднимаем, но они меняют формулу и в результате поднимается цена. Затем Гройсман скажет, что он не виноват, ведь это поменялась формула. Им нужно сохранить свое лицо и поднять цену, вот они и ведут такую игру", - заявил Охрименко.