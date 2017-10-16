За отказ сотрудничать с ФСБ Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей

MIGnews.com.ua

Telegram Messenger LLP (Лондон) был оштрафован на 800 тысяч рублей Мировым судом судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает Интерфакс .

Такое решение было принято в связи с отказом исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала судья Юлия Данильчик.

Также она отметила, что данный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении ответчику присутствует разъяснение об ответственности за неисполнение судебного решения. Помимо этого, указана возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.