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За отказ сотрудничать с ФСБ Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей
16.10.2017 11:39

За отказ сотрудничать с ФСБ Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей

Telegram Messenger LLP (Лондон) был оштрафован на 800 тысяч рублей Мировым судом судебного участка 383 Мещанского района Москвы в понедельник, 16 октября. Об этом сообщает Интерфакс.

Такое решение было принято в связи с отказом исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала судья Юлия Данильчик.

Также она отметила, что данный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. В постановлении ответчику присутствует разъяснение об ответственности за неисполнение судебного решения. Помимо этого, указана возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уклонился от ответа касательно того, не является ли требование Роскомнадзора предоставить сведения о пользователях Telegram нарушением Конституции.

Теги материала: суд, штраф, сотрудничество, ФСБ
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