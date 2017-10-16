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Богомолец: После внедрения медицинской реформы в Украине закроется большинство больниц
16.10.2017 10:33

Богомолец: После внедрения медицинской реформы в Украине закроется большинство больниц

Проект закона о внесении изменений в сферу медицины, предложенный Кабинетом министров, не является реформой. Такое заявление сделала председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, законе №6327 не предусматривает повышение заработных плат врачам. Также в документе не прописан конкретный план, который сделает медицину доступной и качественной.

Так, Богомолец утверждает, то данная реформа не вернет доверие украинцев к медикам.

"Из врачей создают работников. То есть врач, глядя на пациента, будет думать, сколько и где он должен заработать, чтобы выжить. И такая ситуация недопустима, в частности относительно врачей-инфекционистов. Потому что, если никто не отравится, то врачу придется увольняться. Поэтому система полностью уничтожает, во-первых, гуманное отношение к человеку. Во-вторых, в Украине выделяется недостаточно денег на медицину", - пояснила Богомолец.

Она также отметила, что в настоящее время в Украине на здравоохранение выделяется лишь 2,07% ВВП, когда в Соединенных Штатах на медицину выделяют 18%.

"Поэтому этот закон, 6327, который правительство называет реформой, приведет к закрытию больниц, до сокращения врачей и к недоступности для людей высокопрофессиональной и качественной медицинской помощи - лечение инфарктов, инсультов, реабилитация, замена суставов, операции на глазах и все то, что не сделает ваш семейный врач", - подчеркнула Богомолец.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что зарплата украинских медиков будет увеличена после изменения системы медицины.

Теги материала: Ольга Богомолец, медицина, реформа, медики
Новости СМИ2
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