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США: Иран не должен стать второй Северной Кореей
16.10.2017 10:17

США: Иран не должен стать второй Северной Кореей

Соединенные Штаты Америки не выходят из соглашения с Ираном по атому, поскольку надеются на улучшение ситуации с иранской ядерной программой. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает ТСН.

"Я думаю, сейчас ясно, что мы не выходим из сделки. И это потому, что мы надеемся улучшить нынешнюю ситуацию. Это - наша цель", - заявила американский дипломат.

При этом она подчеркнула, что нынешнее соглашение по атому связано попыткой Вашингтона не допустить создания Тегераном ядерного оружия, как это произошло с КНДР.

"То, что мы сейчас говорим в отношении Ирана, это то, что мы не позволим, чтобы он превратился в следующую Северную Корею", - заявила Хейли.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня.

Теги материала: США, Иран, ядерная программа, КНДР
Новости СМИ2
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