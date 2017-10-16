США: Иран не должен стать второй Северной Кореей

Соединенные Штаты Америки не выходят из соглашения с Ираном по атому, поскольку надеются на улучшение ситуации с иранской ядерной программой. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает ТСН.
"Я думаю, сейчас ясно, что мы не выходим из сделки. И это потому, что мы надеемся улучшить нынешнюю ситуацию. Это - наша цель", - заявила американский дипломат.
При этом она подчеркнула, что нынешнее соглашение по атому связано попыткой Вашингтона не допустить создания Тегераном ядерного оружия, как это произошло с КНДР.
"То, что мы сейчас говорим в отношении Ирана, это то, что мы не позволим, чтобы он превратился в следующую Северную Корею", - заявила Хейли.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня.