США: Иран не должен стать второй Северной Кореей

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки не выходят из соглашения с Ираном по атому, поскольку надеются на улучшение ситуации с иранской ядерной программой. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает ТСН .

"Я думаю, сейчас ясно, что мы не выходим из сделки. И это потому, что мы надеемся улучшить нынешнюю ситуацию. Это - наша цель", - заявила американский дипломат.

При этом она подчеркнула, что нынешнее соглашение по атому связано попыткой Вашингтона не допустить создания Тегераном ядерного оружия, как это произошло с КНДР.

"То, что мы сейчас говорим в отношении Ирана, это то, что мы не позволим, чтобы он превратился в следующую Северную Корею", - заявила Хейли.