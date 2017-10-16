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Курц прокомментировал победу своей партии на парламентских выборах
16.10.2017 10:13

Курц прокомментировал победу своей партии на парламентских выборах

Руководитель Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах. Об этом сообщает DW.

Австрийской народной партии придется искать партнеров по коалиции, так как самостоятельно она не сможет получить большинство. Однако министр иностранных дел Австрии заявил о возможном формировании правительства меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - сказал он.

Также Курц подчеркнул, что намерен провести переговоры со всеми партиями в парламенте, когда завершатся подсчеты всех бюллетеней, присланных по почте. Данное мероприятие стартует в понедельник, 16 октября.

После подсчета как минимум 90% голосов Австрийская народная партия набрала 31,4%. Такие показатели на 7% превышают показатели 2013 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил министра иностранных дел Австрии и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с победой его фракции на парламентских выборах.

Теги материала: Австрия, выборы, парламент, Курц
Новости СМИ2
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