Курц прокомментировал победу своей партии на парламентских выборах

MIGnews.com.ua

Руководитель Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах. Об этом сообщает DW .

Австрийской народной партии придется искать партнеров по коалиции, так как самостоятельно она не сможет получить большинство. Однако министр иностранных дел Австрии заявил о возможном формировании правительства меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - сказал он.

Также Курц подчеркнул, что намерен провести переговоры со всеми партиями в парламенте, когда завершатся подсчеты всех бюллетеней, присланных по почте. Данное мероприятие стартует в понедельник, 16 октября.

После подсчета как минимум 90% голосов Австрийская народная партия набрала 31,4%. Такие показатели на 7% превышают показатели 2013 года.