Порошенко поздравил Курца с победой его партии на парламентских выборах

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил министра иностранных дел Австрии и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с победой его фракции на парламентских выборах. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и который хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", - говорится в сообщении.

Порошенко уверен, что единая Европа и европейские ценности будут важны для нового правительства, несмотря на длительные коалиционные переговоры, которые ожидают Курца.

"Мои поздравления и наилучшие пожелания самому молодому канцлеру в истории Австрии", - добавил президент.