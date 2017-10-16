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Порошенко поздравил Курца с победой его партии на парламентских выборах
16.10.2017 09:31

Порошенко поздравил Курца с победой его партии на парламентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил министра иностранных дел Австрии и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с победой его фракции на парламентских выборах. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и который хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", - говорится в сообщении.

Порошенко уверен, что единая Европа и европейские ценности будут важны для нового правительства, несмотря на длительные коалиционные переговоры, которые ожидают Курца.

"Мои поздравления и наилучшие пожелания самому молодому канцлеру в истории Австрии", - добавил президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Австрийская народная партия выбилась в лидеры на парламентских выборах, которые проходят в Австрии.

Теги материала: Австрия, Курц, Петр Порошенко, выборы, парламент, победа
Новости СМИ2
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