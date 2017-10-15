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Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Австрии
15.10.2017 21:30

Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Австрии

Австрийская народная партия выбилась в лидеры на парламентских выборах, которые проходят в Австрии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно предварительному подсчету голосов, за нее проголосовали 36,5% избирателей. На втором месте оказалась Австрийская партия свободы с 29,4% голосов, на третьем - социал-демократы с 22,9%.

Наблюдатели заявили, что, учитывая нынешний расклад, место канцлера может занять глава Австрийской народной партии Себастьян Курц. Но для большинства в парламенте, он должен будет сформировать альянс с крайне правыми.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что страна выступает против продолжения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. Он также подчеркнул важность способности Евросоюза самостоятельно охранять внешние границы.

Теги материала: Австрия, выборы, парламент, Курц
Новости СМИ2
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