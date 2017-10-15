Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Австрии

Австрийская народная партия выбилась в лидеры на парламентских выборах, которые проходят в Австрии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно предварительному подсчету голосов, за нее проголосовали 36,5% избирателей. На втором месте оказалась Австрийская партия свободы с 29,4% голосов, на третьем - социал-демократы с 22,9%.
Наблюдатели заявили, что, учитывая нынешний расклад, место канцлера может занять глава Австрийской народной партии Себастьян Курц. Но для большинства в парламенте, он должен будет сформировать альянс с крайне правыми.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что страна выступает против продолжения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. Он также подчеркнул важность способности Евросоюза самостоятельно охранять внешние границы.