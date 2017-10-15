Митинг Саакашвили в Харькове собрал до 800 активистов

MIGnews.com.ua

Вече антикоррупционных сил с участием бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили состоялось в Харькове около памятника Тарасу Шевченко, передает NewsOne.

На акцию пришли приблизительно 700-800 человек.

В ходе митинга два раза отказывала звукоусиливающая аппаратура - дым шел от акустических систем и пульта. Народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что в этом виновато правительство.

"То, что пропал звук, - прямое противодействие властей. Мы проверили кабель - целый, техника работает", - сказал он.

Выступавшие на мероприятии обратили внимание на важность акции в поддержку создания антикоррупционного суда, принятия нового закона о выборах и отмены депутатской неприкосновенности, которая запланирована на 17 октября и должна пройти перед зданием Верховной Рады.

"Давайте покажем 17 октября всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что люди, которые умеют сражаться в Украине есть, что воля к победе в Украине есть и Украина победит и их, и внешнего врага", - отметил Саакашвили.

Также он уверен, что власть предпримет попытку устранить его.

"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - заявил третий президент Грузии.