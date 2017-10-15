Названы предварительные итоги выборов президента в Кыргызстане

MIGnews.com.ua

Выборы президента, которые проходили в Кыргызстане в воскресенье, 15 октября, завершились. Об этом сообщает Радио Азаттык .

Согласно предварительной информации, участие в голосовании приняли 1,692 миллиона человек. Кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова поддержали 914,5 тысяч человек, что составило приблизительно 54% голосов. Известно, что для победы в выборах необходимо набрать как минимум 50% голосов.

Еще 564,2 тысячи избирателей проголосовали за его главного конкурента - главу парламентской фракции "Республика-Ата Журт" Омурбека Бабанова, что составляет 33,3%.

Третье место занял лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, набрав 108 тысяч голосов - 6,3%. На четвертом месте оказался руководитель партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев с 42,7 тысячью голосов. Пятерку лидеров замыкает Таалатбек Масадыков, за которого проголосовали 10,5 тысяч человек.