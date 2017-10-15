Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Названы предварительные итоги выборов президента в Кыргызстане
15.10.2017 20:32

Названы предварительные итоги выборов президента в Кыргызстане

Выборы президента, которые проходили в Кыргызстане в воскресенье, 15 октября, завершились. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Согласно предварительной информации, участие в голосовании приняли 1,692 миллиона человек. Кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова поддержали 914,5 тысяч человек, что составило приблизительно 54% голосов. Известно, что для победы в выборах необходимо набрать как минимум 50% голосов.

Еще 564,2 тысячи избирателей проголосовали за его главного конкурента - главу парламентской фракции "Республика-Ата Журт" Омурбека Бабанова, что составляет 33,3%.

Третье место занял лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, набрав 108 тысяч голосов - 6,3%. На четвертом месте оказался руководитель партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев с 42,7 тысячью голосов. Пятерку лидеров замыкает Таалатбек Масадыков, за которого проголосовали 10,5 тысяч человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, выборы президента стартовали в воскресенье, 15 октября, в Кыргызстане.

Теги материала: Кыргызстан, выборы, президент, голосование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Австрии
Важное
Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Австрии
Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Важное
Эксклюзив  Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
В Кыргызстане проходят президентские выборы
Важное
В Кыргызстане проходят президентские выборы
Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО
Важное
Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО
Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины
Важное
Эксклюзив  Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины  Видеорепортаж
Перебийнис: За слова Земана извиняются чехи
Важное
Перебийнис: За слова Земана извиняются чехи

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017
Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
Эксклюзив  Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
15.10.2017
Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Эксклюзив  Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика