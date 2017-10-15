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МИД Германии обвинило Трампа в приближении угрозы войны к границам Европы
15.10.2017 19:29

МИД Германии обвинило Трампа в приближении угрозы войны к границам Европы

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, не ратифицировавшее ядерное соглашение с Ираном, может стать причиной приближения угрозы войны к европейским границам. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает The Independent.

Он сомневается, что международная политика в отношении Ирана и решение Соединенных Штатов Америки останутся только иранским вопросом. Также министр иностранных дел Германии считает, что решение Трампа является "опасным сигналом", так как Иран, возможно, вернется к разработке ядерного оружия, а Израиль не будет терпеть такого положения дел.

"И тогда мы вернемся туда, где были 10-12 лет назад, когда была угроза войны, достаточно близкой к границам Европы. Многие другие страны мира будут рассматривать вопрос о получении ядерного оружия, поскольку действующие соглашения, которые это запрещают, разорваны", - резюмировал Габриэль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран рассмотрит вопрос о выходе из ядерной сделки, если США попытаются восстановить санкции в отношении страны.

Теги материала: Европа, Германия, МИД, угроза, война, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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