МИД Германии обвинило Трампа в приближении угрозы войны к границам Европы

MIGnews.com.ua

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, не ратифицировавшее ядерное соглашение с Ираном, может стать причиной приближения угрозы войны к европейским границам. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает The Independent .

Он сомневается, что международная политика в отношении Ирана и решение Соединенных Штатов Америки останутся только иранским вопросом. Также министр иностранных дел Германии считает, что решение Трампа является "опасным сигналом", так как Иран, возможно, вернется к разработке ядерного оружия, а Израиль не будет терпеть такого положения дел.

"И тогда мы вернемся туда, где были 10-12 лет назад, когда была угроза войны, достаточно близкой к границам Европы. Многие другие страны мира будут рассматривать вопрос о получении ядерного оружия, поскольку действующие соглашения, которые это запрещают, разорваны", - резюмировал Габриэль.