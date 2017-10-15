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САП попросила разрешение на заочное осуждение Онищенко
15.10.2017 19:12

САП попросила разрешение на заочное осуждение Онищенко

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд ходатайство о разрешении на заочное осуждение по "газовому делу" в отношении народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщил глава ведомства Назар Холодницкий, сообщает Цензор.Нет.

"Будет заочное расследование, ходатайство о специальной процедуре осуждения подано", - сказал он.

Также руководитель САП подчеркнул, что в настоящее время уголовное производство, которое было возбуждено по факту опубликования "пленок Онищенко", еще не закрыто.

"По пленкам Онищенко прокурорами даны указания еще в январе. Я тогда говорил, что он должен дать еще какие-то доказательства, которые подтверждают его слова. Он не предоставил доказательств. Поэтому оснований для объявления кому-либо подозрений нет. Дело еще не закрыли. Может, он еще облагоразумится и даст какую-то информацию", - добавил Холодницкий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Интерпол принял решение не объявлять в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко.

Теги материала: САП, Назар Холодницкий, Онищенко, ходатайство, суд
Новости СМИ2
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