Вице-премьер: Турция не откажется от переговоров о членстве в ЕС

Турция не планирует прекращать переговоры по вступлению в Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг, сообщает Anadolu.
Он подчеркнул, что Анкара продолжит шаги в направлении членства в Евросоюзе, несмотря на негативные события.
Боздаг считает, что на процесс диалога по вступлению не должна влиять напряженность в отношениях между Турцией и какой-либо европейской страной.
"Двойные стандарты в отношении Анкара недопустимы", - заявил он.
Также вице-премьер Турции добавил, что от действий радикалов и ультраправых в Европе исходит угроза.
"Чем громче звучат заявления сторонников ксенофобии и расизма в Европе, тем большей становится угроза в отношении общеевропейских ценностей", - подытожил Боздаг.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 19 октября, на саммите Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель обсудит тему отношений Брюсселя и Анкары, но пока не ожидает решения по поводу возможного прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС.