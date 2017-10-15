Вице-премьер: Турция не откажется от переговоров о членстве в ЕС

MIGnews.com.ua

Турция не планирует прекращать переговоры по вступлению в Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг, сообщает Anadolu .

Он подчеркнул, что Анкара продолжит шаги в направлении членства в Евросоюзе, несмотря на негативные события.

Боздаг считает, что на процесс диалога по вступлению не должна влиять напряженность в отношениях между Турцией и какой-либо европейской страной.

"Двойные стандарты в отношении Анкара недопустимы", - заявил он.

Также вице-премьер Турции добавил, что от действий радикалов и ультраправых в Европе исходит угроза.

"Чем громче звучат заявления сторонников ксенофобии и расизма в Европе, тем большей становится угроза в отношении общеевропейских ценностей", - подытожил Боздаг.