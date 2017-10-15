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Холодницкий сообщил, в чем подозреваются чиновники Минобороны
15.10.2017 18:22

Холодницкий сообщил, в чем подозреваются чиновники Минобороны

Подозрения чиновникам Министерства обороны Украины были основаны на том, что у ведомства не было объективных причин для того, чтобы пересматривать соглашение по поставкам топлива. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Цензор.Нет.

"Подозрение в принципе основывается на простых фактах. Был миллиард гривен на горючее. Был проведен тендер, и предприятие обязалось за этот миллиард поставить 70 тысяч тонн топлива", - сказал он.

Холодницкий указал, что дело расследовали в течение года в связи с тем, что до того времени не было возможности собрать доказательства.

"Через месяц появляется справка одной Торгово-промышленной палаты и справка одного из государственных предприятий о том, что были колебания цен, поэтому надо пересмотреть. Заключили дополнительные соглашения, увеличили цену, а объем поставок уменьшили", - пояснил он.

Также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнил, что Управления внутреннего аудита Министерства обороны Украины подтвердило факты колебания цен на рынке топлива.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соломенский районный суд Киева в рамках заседания избрал меру наказания заместителю главы Министерства обороны Украины Игорю Павловскому, которого обвиняют в растрате 149 миллионов гривен из государственного бюджета.

Теги материала: Минобороны, коррупция, Назар Холодницкий, САП, топливо
Новости СМИ2
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