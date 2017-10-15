Холодницкий сообщил, в чем подозреваются чиновники Минобороны

MIGnews.com.ua

Подозрения чиновникам Министерства обороны Украины были основаны на том, что у ведомства не было объективных причин для того, чтобы пересматривать соглашение по поставкам топлива. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Цензор.Нет .

"Подозрение в принципе основывается на простых фактах. Был миллиард гривен на горючее. Был проведен тендер, и предприятие обязалось за этот миллиард поставить 70 тысяч тонн топлива", - сказал он.

Холодницкий указал, что дело расследовали в течение года в связи с тем, что до того времени не было возможности собрать доказательства.

"Через месяц появляется справка одной Торгово-промышленной палаты и справка одного из государственных предприятий о том, что были колебания цен, поэтому надо пересмотреть. Заключили дополнительные соглашения, увеличили цену, а объем поставок уменьшили", - пояснил он.

Также руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнил, что Управления внутреннего аудита Министерства обороны Украины подтвердило факты колебания цен на рынке топлива.