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Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017 17:49

Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины избегают общения с адвокатами грузинского парламентария Кобу Накопии, которого не пустили на территорию Украины. Об этом сообщил защитник депутата парламента Грузии Павел Богомазов в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Представители Госпогранслужбы убегают. Это зафиксировано народным депутатом Юрием Деревянко, адвокатом Назаром Кульчицким. Они (пограничники, - ред.) отсылают нас в свой пункт приема, которому мы предоставили документы, но там отказываются выдавать нам пропуск и говорят возвращаться в терминал D. В терминале от нас работник ГПСУ убегает, обещает встретиться через пять минут и просто пропадает", - сказал он.

Богомазов уточнил, что лично звонил в посольство Грузии, но в ведомстве ему не ответили.

"Должна быть однозначная реакция, так как неоднократно была информация, что граждан Грузии не пускают в Украину, что в принципе в двусторонних отношениях между странами недопустимо. Это может повлечь за собой скандалы", - уверен адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокаты депутата парламента Грузии Кобу Накопии, которого не пустили на территорию Украины, сообщили о факте нарушения прав человека.

Теги материала: Украина, запрет, въезд, адвокат
Новости СМИ2
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