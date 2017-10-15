Тиллерсон: США не прекратят переговоры с Северной Кореей до первых бомб

Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает CNN.
"Президент Трамп стремится к дипломатическому урегулированию и не стремится к войне", - сказал он.
Государственный секретарь добавил, что усилия будут продолжаться до тех пор, пока "не будут сброшены первые бомбы".
Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки намерены работать со всеми заинтересованными сторонами и по иранскому вопросу, включая проведение инспекций ядерных объектов Ирана.
Также он указал, что США уверены, что Тегеран нарушает отдельные положение соглашения по атому, например, это касается количества центрифуг.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военное командование Соединенных Штатов Америки должно быть готово к военному решению конфликта с КНДР.