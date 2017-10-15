Тиллерсон: США не прекратят переговоры с Северной Кореей до первых бомб

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает CNN .

"Президент Трамп стремится к дипломатическому урегулированию и не стремится к войне", - сказал он.

Государственный секретарь добавил, что усилия будут продолжаться до тех пор, пока "не будут сброшены первые бомбы".

Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки намерены работать со всеми заинтересованными сторонами и по иранскому вопросу, включая проведение инспекций ядерных объектов Ирана.

Также он указал, что США уверены, что Тегеран нарушает отдельные положение соглашения по атому, например, это касается количества центрифуг.