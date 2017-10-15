СМИ: Группа британских депутатов хочет заблокировать Brexit

MIGnews.com.ua

Группа депутатов в Великобритании намерена не позволить правительству премьер-министра страны Терезы Мэй выйти из Европейского союза без заключения соглашения в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian .

Такие меры политики решили предпринять из-за новых предупреждений о том, что резкий выход может иметь катастрофические последствия для экономики Великобритании.

Членами влиятельной межпартийной группы являются бывший министр финансов Кеннет Кларк, ряд экс-министров Консервативной партии и представители лейбористов, либеральных демократов и зеленых.

Также одной из самых важных целей группы названо предоставление парламенту права вето либо возможности использовать иные правовые средства в случае "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с Европейским союзом.