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СМИ: Группа британских депутатов хочет заблокировать Brexit
15.10.2017 17:14

СМИ: Группа британских депутатов хочет заблокировать Brexit

Группа депутатов в Великобритании намерена не позволить правительству премьер-министра страны Терезы Мэй выйти из Европейского союза без заключения соглашения в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian.

Такие меры политики решили предпринять из-за новых предупреждений о том, что резкий выход может иметь катастрофические последствия для экономики Великобритании.

Членами влиятельной межпартийной группы являются бывший министр финансов Кеннет Кларк, ряд экс-министров Консервативной партии и представители лейбористов, либеральных демократов и зеленых.

Также одной из самых важных целей группы названо предоставление парламенту права вето либо возможности использовать иные правовые средства в случае "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с Европейским союзом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, переговоры по Brexit зашли в тупик. Британская сторона во время пятого раунда переговоров не смогла подтвердить готовность выполнить финансовые обязательства.

Теги материала: Великобритания, Brexit, Европейский союз, депутаты
Новости СМИ2
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