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Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017 16:59

Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию

Адвокаты депутата парламента Грузии Кобу Накопии, которого не пустили на территорию Украины, сообщили о факте нарушения прав человека. Об этом сообщил корреспондент телеканала NewsOne.

"Адвокаты грузинского парламентария фиксируют факты нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

Помимо этого, депутат пока не намерен возвращаться назад в Грузию. Он планирует переночевать в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокаты приехали к депутату парламента Грузии Кобу Накопии в аэропорт "Борисполь" после того, как его не пустили на территорию Украины.

Напомним, что решение о запрете на въезд депутату парламента Грузии Кобе Накопии было вручено по указке Администрации президента.

Также депутат парламента Грузии Коба Накопия прилетел в Украину, чтобы встретиться с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Теги материала: Украина, запрет, въезд, депутат, Борисполь
Новости СМИ2
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