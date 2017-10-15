Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию

MIGnews.com.ua

Адвокаты депутата парламента Грузии Кобу Накопии, которого не пустили на территорию Украины, сообщили о факте нарушения прав человека. Об этом сообщил корреспондент телеканала NewsOne.

"Адвокаты грузинского парламентария фиксируют факты нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

Помимо этого, депутат пока не намерен возвращаться назад в Грузию. Он планирует переночевать в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокаты приехали к депутату парламента Грузии Кобу Накопии в аэропорт "Борисполь" после того, как его не пустили на территорию Украины.

Напомним, что решение о запрете на въезд депутату парламента Грузии Кобе Накопии было вручено по указке Администрации президента .