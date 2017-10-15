Посол: Польша солидарна с позицией Украины об изучении украинского языка

MIGnews.com.ua

Министры образования Украины и Польши проведут встречу, чтобы обсудить положения нового украинского закона об образовании. Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такая встреча планируется. Мы считаем необходимым проведение таких консультаций на уровне министра образования Украины Гриневич и министра образования Польши", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос о том, как польская сторона относится к языковой статье закона об образовании, посол отметил, что Польша разделяет позицию Украины о том, что необходимо изучать государственный язык. В то же время в Польше считают, что следует обеспечить возможность родного языка представителями национальных меньшинств.

Пекло подчеркнул, что нужно провести двусторонний диалог по данному вопросу.

"Нам просто нужно поговорить между собой и разъяснить некоторые моменты", - уточнил он.