Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты

MIGnews.com.ua

Адвокаты приехали к депутату парламента Грузии Кобу Накопии в аэропорт "Борисполь" после того, как его не пустили на территорию Украины. Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"В аэропорту находятся адвокаты, которые приехали к грузинскому парламентарию Грузию Кобу Накопии. Пограничники сообщили, что поручение на такой запрет предоставила СБУ с соображений нацбезопасти Украины. По инсайдерской информации с АП, именно оттуда поступил заказ СБУ", - сказал он.

Кроме того, Деревянко уточнил, что, скорее всего, Накопия все же покинет Украину в воскресенье, 15 октября, вечерним рейсом.