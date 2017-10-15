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Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
15.10.2017 15:59

Эксклюзив  Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты

Адвокаты приехали к депутату парламента Грузии Кобу Накопии в аэропорт "Борисполь" после того, как его не пустили на территорию Украины. Об этом заявил внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"В аэропорту находятся адвокаты, которые приехали к грузинскому парламентарию Грузию Кобу Накопии. Пограничники сообщили, что поручение на такой запрет предоставила СБУ с соображений нацбезопасти Украины. По инсайдерской информации с АП, именно оттуда поступил заказ СБУ", - сказал он.

Кроме того, Деревянко уточнил, что, скорее всего, Накопия все же покинет Украину в воскресенье, 15 октября, вечерним рейсом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, решение о запрете на въезд депутату парламента Грузии Кобе Накопии было вручено по указке Администрации президента.

Теги материала: Украина, запрет, въезд, аэропорт, адвокат, Борисполь
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