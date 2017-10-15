Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП

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Решение о запрете на въезд депутату парламента Грузии Кобе Накопии было вручено по указке Администрации президента. Такое заявление сделал внефракционный народный депутат Юрий Деревянко в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Речь идет не об отказе на въезд, а о том, что грузинский парламентарий из оппозиционной фракции режиму Кремля, сегодня прибыл в Украину как дипломат, парламентарий по дипломатическому паспорту, и ему в "Борисполе" вручили заперт на въезд в Украину. И это, по нашим данным, было инициировано СБУ по указке Администрацией президента с формулированием угроза нацбезопасности Украины", - сказал он.

Помимо этого, депутат добавил, что никаких аргументов касательно запрета и деталей инцидента нет.