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Накопия назвал цель визита в Украину
15.10.2017 15:27

Эксклюзив  Накопия назвал цель визита в Украину

Депутат парламента Грузии Коба Накопия прилетел в Украину, чтобы встретиться с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Пока никакого разрешения нет. Я прилетел из Тбилиси сегодня утром рейсом МАУ. Меня задержали на границе, попросили подождать. После 40 минут ожидания меня пригласили к начальнику смены в "Борисполе", который разъяснил, что существует запрет на мой въезд на территорию Украины", - сказал депутат.

Он указал, что в аэропорту не предоставили никаких объяснений о том, кто именно запретил ему въезд.

"Они сказали, что не знают, какие правоохранительные или другие органы выдали этот запрет. Просто я у них в базе, и они не могли меня впустить. Также они вручили мне бумагу о запрете на въезд на территорию Украины", - добавил парламентарий.

Кроме того, Накопия сообщил, что прибыл в Украину для встречи с Саакашвили.

"Я часто бываю, чтобы встретится с лидером нашей партии в Грузии (Михаилом Саакашвили, - ред.).Я прилетал часто для консультаций с ним, однако в этот раз почему-то мне сказали, что я не имею право въезжать на территорию Украины", - указал он.

Депутат подчеркнул, что сейчас ждет адвокатов и потребует назвать причину запрета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию на территорию Украины из-за поручения правоохранительного органа.

Теги материала: Украина, въезд, запрет, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
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