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В Кыргызстане проходят президентские выборы
15.10.2017 15:11

В Кыргызстане проходят президентские выборы

Выборы президента стартовали в воскресенье, 15 октября, в Кыргызстане. Об этом сообщает knews.

Всего на должность главы государства претендуют десять человек. Среди них Эрнис Зарлыков, Токтайым Уметалиева, Темир Сариев, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев.

Участие в выборах могут принять 3 миллиона 25 тысяч 902 жителей страны. Согласно информации Центрального избирательного комитета, в Кыргызстане открыты 2,375 тысяч избирательных участков, 37 избирательных участков за пределами страны.

Отмечается, что результаты президентских выборов должны быть подведены не позднее 4 ноября.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло неподалеку от Бишкека.

Теги материала: Кыргызстан, выборы, президент, голосование
Новости СМИ2
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