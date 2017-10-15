Пограничники сообщили, почему запретили въезд в Украину Накопии

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию на территорию Украины из-за поручения правоохранительного органа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Относительно этого гражданина Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос о том, какой именно орган дал указанное распоряжение, он сообщил, что не уполномочен предоставлять информацию о поручении другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пограничники не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию в Украину в аэропорту "Борисполь". В настоящее время он пытается обжаловать запрет у начальника отдельного контрольно-пропускного пункта "Борисполь".