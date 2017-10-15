Пограничники сообщили, почему запретили въезд в Украину Накопии

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию на территорию Украины из-за поручения правоохранительного органа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Относительно этого гражданина Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос о том, какой именно орган дал указанное распоряжение, он сообщил, что не уполномочен предоставлять информацию о поручении другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.