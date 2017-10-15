Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Соратника Саакашвили не пустили в Украину
15.10.2017 14:32

Соратника Саакашвили не пустили в Украину

Пограничники не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию в Украину в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на самого политика.

"По прилету в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он.

Накопия отметил, что такое решение принял какой-то "уполномоченный орган". В настоящее время он пытается обжаловать запрет у начальника отдельного контрольно-пропускного пункта "Борисполь".

Депутат указал, что он находится в лаунж-зоне МАУ, ему предлагают улететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Накопия является бизнесменом, депутатом парламента Грузии, одним из сторонников третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппоненты в Грузии называют его "золотой кредиткой" третьего президента.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили попросил предоставить ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите в Украине.

Теги материала: Украина, Борисполь, аэропорт, Михаил Саакашвили, запрет, депутат
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СМИ: Группа британских депутатов хочет заблокировать Brexit
Важное
СМИ: Группа британских депутатов хочет заблокировать Brexit
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Важное
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
Важное
Эксклюзив  Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Важное
Эксклюзив  Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Накопия назвал цель визита в Украину
Важное
Эксклюзив  Накопия назвал цель визита в Украину
Пограничники сообщили, почему запретили въезд в Украину Накопии
Важное
Пограничники сообщили, почему запретили въезд в Украину Накопии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017
Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
Эксклюзив  Деревянко: В Борисполь к Накопии прибыли адвокаты
15.10.2017
Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
Эксклюзив  Деревянко: Накопию не пустили в Украину по указке АП
15.10.2017
Накопия назвал цель визита в Украину
Эксклюзив  Накопия назвал цель визита в Украину
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика