Соратника Саакашвили не пустили в Украину

MIGnews.com.ua

Пограничники не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию в Украину в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на самого политика.

"По прилету в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он.

Накопия отметил, что такое решение принял какой-то "уполномоченный орган". В настоящее время он пытается обжаловать запрет у начальника отдельного контрольно-пропускного пункта "Борисполь".

Депутат указал, что он находится в лаунж-зоне МАУ, ему предлагают улететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Накопия является бизнесменом, депутатом парламента Грузии, одним из сторонников третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппоненты в Грузии называют его "золотой кредиткой" третьего президента.