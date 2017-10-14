Меркель не ждет скорого решения по переговорам ЕС с Турцией

MIGnews.com.ua

В четверг, 19 октября, на саммите Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель обсудит тему отношений Брюсселя и Анкары, но пока не ожидает решения по поводу возможного прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что Германия попросила Еврокомиссию подготовить отчет о ситуации в Турции.

"Есть очень много случаев, когда людей, на наш взгляд, несправедливо арестовывают, и поэтому мы с беспокойством следим за политическими событиями в Турции, - рассказала Меркель.

Кроме этого, канцлер ФРГ хочет услышать мнение своих коллег, как они смотрят на двусторонние отношения с Турцией и какие выводы при необходимости все должны из этого сделать.