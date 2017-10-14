Меркель не ждет скорого решения по переговорам ЕС с Турцией

В четверг, 19 октября, на саммите Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель обсудит тему отношений Брюсселя и Анкары, но пока не ожидает решения по поводу возможного прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что Германия попросила Еврокомиссию подготовить отчет о ситуации в Турции.
"Есть очень много случаев, когда людей, на наш взгляд, несправедливо арестовывают, и поэтому мы с беспокойством следим за политическими событиями в Турции, - рассказала Меркель.
Кроме этого, канцлер ФРГ хочет услышать мнение своих коллег, как они смотрят на двусторонние отношения с Турцией и какие выводы при необходимости все должны из этого сделать.
Как сообщал MIGnews.com.uа, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель резко раскритиковала политику администрации президента США Дональда Трампа за два дня до саммита "Большой двадцатки".