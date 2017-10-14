В Польше не будут принимать беженцев из-за украинцев

MIGnews.com.ua

Правительство Польши откажется от приема беженцев в страну в рамках новой программы Европейского союза по переселению, сообщает РБК-Украина .

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, в Польше уже находится "много украинцев", а новые концепции переселения ставят под угрозу страну.

"Переселение - это механизм, который не будет эффективным", - заявил он по итогам обсуждения программы ЕС по переселению с министрами стран-участниц ЕС.

Он также добавил, что новая программа спровоцирует большую волну миграции людей. А в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые являются трудовыми мигрантами и беженцами в связи с российской агрессией.