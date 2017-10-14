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Пограничники заявили о полном контроле государственной границы Украины
14.10.2017 14:20

Пограничники заявили о полном контроле государственной границы Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины при взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области вернули в государственную собственность 34 расположенных вдоль линии государственной границы земельных участка, общая площадь которой составляет более 132 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее иски подавали в Береговский районный суд Закарпатской области в отношении физических лиц и Главного управления Госземагентства в Закарпатской области, Береговского районного управления юстиции об отмене ряда приказов Главного управления Госземагентства в Закарпатской области, чтобы возвратить земельные участки в государственную собственность из незаконного владения.

Также Мукачевский пограничный отряд ГПСУ и военная прокуратура Ужгородского гарнизона подали иск в суд с целью обжаловать незаконные решения о передаче в долгосрочную аренду практически 90 гектаров земель, которые находятся в непосредственной близости к границе. Сейчас данные дела назначены на судебное рассмотрение.

Отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины намерены продолжать проводить соответствующую работу по защите законных интересов государства на западной и других участках границы.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, его патрулирования и выполнения других задач", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, спецслужбы Российской Федерации могут обменять украинских пограничников на своих силовиков, которых ранее задержали в Украине.

Теги материала: ГПСУ, граница, пограничники, охрана, земельный участок
Новости СМИ2
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