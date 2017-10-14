Порошенко: На нужды украинской армии в 2018 году выделят 84 млрд гривен

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2018 году на нужды Вооруженных сил Украины будет выделено приблизительно 84 миллиарда гривен. Об этом он заявил в ходе выступления перед военнослужащими в населенном пункте Озерное Житомирской области, передает NewsOne.

"Если в 2017 году на нужды Вооруженных Сил предусмотрено 64,5 миллиарда гривен, то в соответствии с подписанным мной документом, в проекте бюджета на 2018 год эту сумму планируется увеличить почти до 84 миллиардов гривен", - сказал президент.

Также он отметил, что "мы сохраняем тот процент, то соотношение, чтобы на сектор обороны и безопасности было выделено не менее 5% ВВП".

Порошенко подчеркнул, что в настоящее время украинские военнослужащие "морально и материально мотивированные, всесторонне обеспечены, вооруженные, обученные и подготовленные".