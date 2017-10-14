Порошенко назвал количество техники, которую ВСУ получат до конца года

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили приблизительно 1300 единиц вооружения и техники с начала этого года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед военнослужащими в населенном пункте Озерное Житомирской области, передает NewsOne.
"В целом в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тысяч ракет и других боеприпасов. До конца года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
Также президент добавил, что в Украине приступили к формированию резерва военной техники впервые с 2014 года.
"Еще одна очень важная деталь относительно резерва. Впервые с 14-го года часть техники, которая сегодня передается Вооруженным силам, а также та, которую меняют, например танки "Булат", будет направлена в состав резерва", - уточнил он.
Кроме того, Порошенко сообщил, что в настоящее время есть "значительно большие возможности" для того, чтобы быстро наращивать боевой потенциал.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, должны получить премии в октябре.