Порошенко назвал количество техники, которую ВСУ получат до конца года

MIGnews.com.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили приблизительно 1300 единиц вооружения и техники с начала этого года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед военнослужащими в населенном пункте Озерное Житомирской области, передает NewsOne.

"В целом в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тысяч ракет и других боеприпасов. До конца года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

Также президент добавил, что в Украине приступили к формированию резерва военной техники впервые с 2014 года.

"Еще одна очень важная деталь относительно резерва. Впервые с 14-го года часть техники, которая сегодня передается Вооруженным силам, а также та, которую меняют, например танки "Булат", будет направлена в состав резерва", - уточнил он.

Кроме того, Порошенко сообщил, что в настоящее время есть "значительно большие возможности" для того, чтобы быстро наращивать боевой потенциал.