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Порошенко: Военным в зоне АТО выплатят премию в октябре
14.10.2017 12:59

Порошенко: Военным в зоне АТО выплатят премию в октябре

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, должны получить премии в октябре. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед украинскими военными в населенном пункте Озерное Житомирской области, передает NewsOne.

"Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задания на востоке Украины. Это должно быть, Степан Тимофеевич, на первой линии - не менее 3 тысяч гривен, на второй и третьей линии - не менее 1 тысячи гривен", - сказал он.

Также Порошенко призвал руководителя Министерства обороны Украины выплатить премии в октябре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко намерен передать армии новую партию оружия и техники в день защитника Украины.

Теги материала: Донбасс, АТО, Петр Порошенко, премия
Новости СМИ2
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