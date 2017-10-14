Фесенко сообщил, когда Украина сможет вступить в НАТО

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Заявление президента Украины Петра Порошенко о вступлении в Североатлантический альянс не является сенсационным, а членство в НАТО пока является перспективой. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"То, что сказал президент, а он нечто подобное уже говорил много раз, поэтому не нужно видеть в сегодняшнем заявлении какую-то сенсацию. Порошенко практически с первых дней своего президентства говорит о том, что Украина в перспективе должна стать членом НАТО. Но подчеркиваю: в перспективе. И сегодняшнее заявление - это обращение к молодому, будущему поколению военных, различных руководителей, как он сказал в своем выступлении-обращении. Поэтому речь идет о возможности вступления в НАТО в перспективе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, через сколько лет Украина сможет стать членом Организации североатлантического договора, Фесенко отметил, что, по меньшей мере, это от пяти до семи лет.

"Это зависит от разного. Если исходить из реальных, даже из простых формальных предпосылок того, что нужно сделать Украине, даже для того, чтобы просто подать заявку в НАТО, это как минимум пять-семь лет. А после этого еще период ожидания, согласования и так далее. Это, что касается формального графика. Поэтому на 2020 год ориентировочно запланирован выход Украины, украинской армии на стандарты НАТО. После этого мы в военном плане можем быть готовы к подаче заявки", - указал политолог.