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Гройсман сообщил, сколько будет выделено на оборону в 2018 году
14.10.2017 12:17

Гройсман сообщил, сколько будет выделено на оборону в 2018 году

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает выделение 165 миллиардов гривен на безопасность и оборону. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении по случаю Дня защитника Украины.

"165 миллиардов гривен мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства - защищенная страна", - сказал он.

Известно, что в этом году расходы на безопасность и оборону превысили 120 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, реформирование Вооруженных сил Украины в будущем является одним из приоритетов работы правительства, чтобы украинская армия отвечала базовым стандартам НАТО в среднесрочной перспективе.

Теги материала: ВСУ, оборона, безапасность, Владимир Гройсман, бюджет
Новости СМИ2
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