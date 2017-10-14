Гройсман сообщил, сколько будет выделено на оборону в 2018 году

MIGnews.com.ua

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает выделение 165 миллиардов гривен на безопасность и оборону. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видеообращении по случаю Дня защитника Украины.

"165 миллиардов гривен мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства - защищенная страна", - сказал он.

Известно, что в этом году расходы на безопасность и оборону превысили 120 миллиардов гривен.