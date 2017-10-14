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Гройсман назвал условия для вступления Украины в НАТО
14.10.2017 11:54

Гройсман назвал условия для вступления Украины в НАТО

Реформирование Вооруженных сил Украины в будущем является одним из приоритетов работы правительства, чтобы украинская армия отвечала базовым стандартам НАТО в среднесрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

"Сегодня украинская армия является мощным современным европейским войском, способным выполнять задачи любой сложности. Дальнейшее реформирование Вооруженных Сил является одним из приоритетов работы Правительства, чтобы в среднесрочной перспективе наша армия отвечала всем базовым стандартам НАТО, а Украина по своему оборонному, экономическому и интеллектуальному потенциалу приступила к конечной, углубленной, фактической интеграции в Альянс", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что, украинские военнослужащие стали новыми героями во времена российской агрессии на Донбассе.

"Наши защитники с достоинством сдерживают натиск врага. Нам никогда не забыть героические и трагические страницы этой войны, в тысячи украинских домов принесла горе. Вооруженная агрессия врага породила новое поколение героев, которые навсегда останутся в нашей памяти. В этой несправедливой войне Украина ежедневно закаляется и становится сильнее. В течение последних четырех лет стране ценой неимоверных усилий удалось возродить полностью разграбленные Вооруженные Силы", - добавил он.

Помимо этого, Гройсман поздравил всех военных и всех украинцев с Днем защитника, выразив уважение и благодарность тем, кто защищает Украину на востоке.

"Выражаю глубокое уважение и благодарность всем, кто защищает страну на Востоке, тем, кто в очередной раз доказывает, что украинцев никому не удастся сломать и победить! Убежден, что на нашу страну и граждан ждет великое европейское будущее, которое никто не в силах и не вправе ставить под сомнение", - подытожил премьер-министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, подразделения Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, были переведены на усиленный режим.

Теги материала: Украина, НАТО, День защитника Украины, Владимир Гройсман
Новости СМИ2
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