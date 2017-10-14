Послы Украины и США обсудили введение миротворцев на Донбасс

MIGnews.com.ua

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый встретился со специальным представителем США по вопросам Украины, послом Куртом Волкером. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Во время беседы был затронут вопрос ситуации на Донбассе и шагов, которые необходимо предпринять для восстановления суверенитета Украины.

"Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", - говорится в сообщении.