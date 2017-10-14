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Послы Украины и США обсудили введение миротворцев на Донбасс
14.10.2017 10:52

Послы Украины и США обсудили введение миротворцев на Донбасс

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый встретился со специальным представителем США по вопросам Украины, послом Куртом Волкером. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Во время беседы был затронут вопрос ситуации на Донбассе и шагов, которые необходимо предпринять для восстановления суверенитета Украины.

"Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО.

Теги материала: Украина, Донбасс, США, Чалый, Курт Волкер, миротворцы
Новости СМИ2
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