Послы Украины и США обсудили введение миротворцев на Донбасс

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый встретился со специальным представителем США по вопросам Украины, послом Куртом Волкером. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.
Во время беседы был затронут вопрос ситуации на Донбассе и шагов, которые необходимо предпринять для восстановления суверенитета Украины.
"Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО.