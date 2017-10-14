Турция запретила принимать корабли из оккупированного Крыма

MIGnews.com.ua

Турция приняла решение о запрете приема кораблей, которые прибыли из портов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя палаты судоходства Турции.

Это касается судов под любым флагом.

В Совете Федерации России заявили, что такие действия являются "недружественным" шагом.

"Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии", - заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Кроме того, он назвал подобное решение "выпячиванием амбиций".

"Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - указал Клинцевич.