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Турция запретила принимать корабли из оккупированного Крыма
14.10.2017 10:31

Турция запретила принимать корабли из оккупированного Крыма

Турция приняла решение о запрете приема кораблей, которые прибыли из портов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя палаты судоходства Турции.

Это касается судов под любым флагом.

В Совете Федерации России заявили, что такие действия являются "недружественным" шагом.

"Своим запретом Турция, возможно, толкает Россию на коррекцию отношений между двумя странами, что может отразиться на совместных действиях в Сирии", - заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Кроме того, он назвал подобное решение "выпячиванием амбиций".

"Здесь явно не обошлось без указующего перста верховной власти Турции", - указал Клинцевич.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чехии Милош Земан не намерен просить прощения за высказывания по Крыму.

Теги материала: Крым, Турция, судно, запрет, порт
Новости СМИ2
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