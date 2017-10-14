Военные полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" полностью освободили сирийский город Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Al Arabiya .

Оставшиеся террористы сдались вооруженной коалиции.

Известно, что штурм города был начат еще 6 июня. Военно-воздушные силы международной коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, оказывали поддержку "Силам демократической Сирии".

Также отмечается, что Ракка является бывшей "столицей "Исламского государства".