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Военные полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков ИГИЛ
14.10.2017 10:16

Военные полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков ИГИЛ

Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" полностью освободили сирийский город Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Al Arabiya.

Оставшиеся террористы сдались вооруженной коалиции.

Известно, что штурм города был начат еще 6 июня. Военно-воздушные силы международной коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, оказывали поддержку "Силам демократической Сирии".

Также отмечается, что Ракка является бывшей "столицей "Исламского государства".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, провинция Дейр-эз-Зор в Сирии отрезана от поставок гуманитарной помощи и продовольствия. Из-за боевых действий в западной части страны к югу от города Дейр-эз-Зор шоссе в районе оказалось отрезано. В настоящее время оно остается недоступным для коммерческого и гуманитарного движения.

Теги материала: Сирия, США, коалиция, ИГИЛ, освобождение
Новости СМИ2
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