Порошенко передаст ВСУ еще 200 единиц оружия и техники

Президент Украины Петр Порошенко намерен передать армии новую партию оружия и техники в день защитника Украины. Об этом он заявил в ходе церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которую транслировал телеканал NewsOne.
"Вот и сегодня, прямо отсюда, отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники - 200 единиц. Среди них - шестьдесят два танка", - сказал президент.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
Также напомним, что президент Украины Петр Порошенко призвал политиков быть сплоченными и заверил, что не допустит потери независимости из-за раздоров.