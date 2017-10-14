Порошенко передаст ВСУ еще 200 единиц оружия и техники

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко намерен передать армии новую партию оружия и техники в день защитника Украины. Об этом он заявил в ходе церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которую транслировал телеканал NewsOne.

"Вот и сегодня, прямо отсюда, отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники - 200 единиц. Среди них - шестьдесят два танка", - сказал президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса .