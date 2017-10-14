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Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО
14.10.2017 09:51

Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил в ходе церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которую транслировал телеканал NewsOne.

"Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал политиков быть сплоченными и заверил, что не допустит потери независимости из-за раздоров. Он добавил, что ранее независимость "потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой".

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, НАТО, президент
Новости СМИ2
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